Thyssenkrupp Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse zeigt, dass Thyssenkrupp-Aktien auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren derzeit ein "Neutral"-Rating erhalten. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,82 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 6,33 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 6,58 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-3,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Thyssenkrupp derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Thyssenkrupp zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Materialien"-Branche hat die Thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt, was 1,89 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.