Thyssenkrupp: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 8,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie wird von Analysten momentan als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 8,21 EUR, was ein Aufwärtspotential von +16,62% bedeutet.

Am gestrigen Handelstag sank die Thyssenkrupp-Aktie um -2,44%. Damit summierte sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf eine negative Entwicklung in Höhe von ebenfalls -2,44%. Die Stimmung am Markt scheint somit eher pessimistisch zu sein.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und zwei weitere bewerten sie als positiv. Acht Experten halten eine neutrale Position und nur einer rät zum Verkauf. Insgesamt sind also immer noch +40,00% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating hat sich seit dem letzten Update nicht verändert und beträgt weiterhin 3,60 von möglichen fünf Punkten. Das Kurspotenzial sollte daher...