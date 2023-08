Thyssenkrupp-Aktie: Positive Entwicklungen und Zukunftsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Am 10. August wird Thyssenkrupp seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Die Beobachtung ist nicht neu: Oft werden Aktien abgestoßen, wenn die Kurse vor der Veröffentlichung wichtiger Quartalsdaten steigen – in Hoffnung auf positive Überraschungen und gute Daten. Leider führt dies häufig zu Enttäuschungen und selbst bei positiven Nachrichten verlieren diese Aktien oft an Wert, da die guten Nachrichten bereits im Preis berücksichtigt waren.

Marktpsychologie und der Anstieg der Thyssenkrupp-Aktie

Es gibt allerdings eine Ausnahme von dieser Regel: Aktien mit einem fallenden Trend vor den Quartalsdaten – so wie die Thyssenkrupp-Aktie im Moment. Diese fiel von Mitte Juli bis zur Bekanntgabe der Q3-Daten stetig ab, wobei auch ein bisheriger Aufwärtstrend innerhalb einer breiten Preisspanne nach unten durchbrochen...