Thyssenkrupp Aktie: Optimistische Prognose mit +34,73% Gewinn und +74,69% Umsatzsprung erwartet

Die Thyssenkrupp Aktie hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung verzeichnet und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um +6,35% gestiegen. Die Analysten sind optimistisch und schätzen, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 9,80 EUR stehen wird, was einen Gewinn von +34,73% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

Im Hinblick auf die Quartalszahlen wird erwartet, dass Thyssenkrupp im vierten Quartal einen Umsatzsprung von +74,69% auf 18,46 Mrd. EUR verzeichnen wird. Der Gewinn soll jedoch voraussichtlich um -5,26% fallen und sich auf 369,47 Mio. EUR belaufen.

Für das gesamte Jahr rechnen die Analysten mit einem Umsatzwachstum von +74,69%, während der Gewinn voraussichtlich um -5,26% auf 1,08 Mrd. EUR zurückgehen wird. Trotz des Rückgangs bleibt der Gewinn positiv und liegt über dem Vorjahreswert von...