Thyssenkrupp-Aktie, Nucera: Außergewöhnlich beeindruckend!

Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen beachtlichen Zuwachs von etwa 9 Prozent. Dabei spielte vor allem die Beteiligung an dem Elektrolyse-Unternehmen Nucera, das mittlerweile an der Börse gehandelt wird und an dem Thyssenkrupp immer noch etwas mehr als 50 Prozent hält, eine wichtige Rolle.

Thyssenkrupps Beteiligung: Nuceras Performance im letzten Quartal

Letzte Woche hat Nucera erneut beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 stieg der Auftragseingang des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf insgesamt 242 Millionen Euro – ein bedeutender Anstieg, dessen Treiber insbesondere die starke Nachfrage nach Chlor-Alkali-Elektrolyse-Lösungen war. Hierbei konnte ein gewaltiger Auftragsanstieg von bemerkenswerten 91 Prozent auf nunmehr...