Thyssenkrupp Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Anlegerstimmung bei Thyssenkrupp ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,52 Prozent erzielt, was 16,77 Prozent über dem Durchschnitt ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 6,76 Prozent, wobei Thyssenkrupp aktuell 16,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,22 Prozent und liegt damit 3,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 5,86). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Thyssenkrupp-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Thyssenkrupp aktuell mit dem Wert 94,13 überkauft, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt für die RSI die Einstufung "Schlecht".

