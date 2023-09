Thyssenkrupp-Aktie: Mega-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie hat in den letzten Wochen eine insgesamt gemischte Performance gezeigt. Zuletzt schloss die Aktie am Dienstag bei 7,01 EUR, was einem Minus von 1,5% gegenüber dem Wochenauftakt entspricht. Trotz der kürzlichen Volatilität hat die Ratingagentur Fitch Ratings den Ausblick für das Unternehmen von stabil auf positiv geändert. Diese Änderung stützt sich auf einen erheblichen Schuldenabbau in den letzten drei Jahren und die Erwartung eines verbesserten Cashflows für die Jahre 2023 bis 2025.

Kurs: 7.01 EUR

GD200: 6.83 EUR (steigend)

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche

Die Thyssenkrupp-Aktie bewegt sich derzeit zwischen einem mittelfristigen Unterstützungsbereich um 6,38 EUR und einem Widerstandsbereich um 7,54 EUR. Diese Zonen könnten entscheidend sein, wenn es um die zukünftige Entwicklung der Aktie...