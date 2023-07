Thyssenkrupp-Aktie: Kursziel bei 9,18 EUR - Potenzial von +27,25%

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie des Industriekonzerns Thyssenkrupp eine positive Entwicklung von +4,73% verzeichnet. Insgesamt lag die Steigerung in der vergangenen Woche jedoch bei lediglich +0,11%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Laut den Einschätzungen mehrerer Bankanalysten wird die Aktie aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 9,18 EUR auf. Dies würde einem potentiellen Kursanstieg von +27,25% entsprechen.

Obwohl nicht alle Analysten dieser Meinung sind und einige noch unsicher bleiben, haben immerhin vier Experten das Rating “starker Kauf” für Thyssenkrupp ausgesprochen. Zwei weitere bewerten die Aktie ebenfalls positiv mit “Kauf”. Acht Experten halten sich dagegen neutral (“halten”). Nur einer empfiehlt einen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating ist unverändert geblieben...