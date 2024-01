Thyssenkrupp Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp wurde in den letzten Monaten intensiv diskutiert, wobei die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Sentiments. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Thyssenkrupp mit 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie als neutral, wobei der RSI7 einen Wert von 67,63 und der RSI25 einen Wert von 70,24 aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Thyssenkrupp diskutiert, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "schlechte" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.