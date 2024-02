Thyssenkrupp Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Thyssenkrupp wird nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Eine Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Stimmung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine schlechte Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende weist Thyssenkrupp im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividendenrendite von 2,4 % auf, was 2,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Thyssenkrupp einen Wert von 69 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 67,97 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien wurde bei Thyssenkrupp eine negative Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Dennoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Thyssenkrupp ein insgesamt schlechtes Rating basierend auf den genannten Kriterien.