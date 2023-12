Thyssenkrupp Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Aktienkurs von Thyssenkrupp hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 20,71 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -5,36 Prozent, was Thyssenkrupp aktuell um 20,71 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Thyssenkrupp besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl tiefere Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Thyssenkrupp derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was eine Einstufung als "Schlecht" nach sich zieht.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thyssenkrupp bei 12,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 102,67 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.