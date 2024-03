Thyssenkrupp Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Anleger-Sentiment ist entscheidend für die Beurteilung einer Aktie, und in letzter Zeit hat insbesondere die Aktie von Thyssenkrupp die Diskussionen in den sozialen Medien dominiert. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale festgestellt, was zu einer gemischten Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Thyssenkrupp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 4,99 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -22,15 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Thyssenkrupp als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,99 insgesamt 87 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau".

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Thyssenkrupp-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings erhält die Aktie auf der Basis des RSI25 eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt positive Bewertung der Anleger-Stimmung, während die Bewertungen aus technischer, fundamentaler und RSI-Analyse gemischter ausfallen.