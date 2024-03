Thyssenkrupp Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Aktienkurs von Thyssenkrupp hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt das Unternehmen damit 14,29 Prozent über dem Durchschnitt (-17,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -17,12 Prozent, und Thyssenkrupp liegt aktuell 14,29 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Thyssenkrupp in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Thyssenkrupp zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 12,99 und liegt damit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 95. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Thyssenkrupp auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Thyssenkrupp liegt bei 25,93, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,55, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.