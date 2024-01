Thyssenkrupp Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Dividendenrendite von Thyssenkrupp liegt derzeit bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine Dividendenrendite von 4,78 Prozent, was einen Unterschied von -2,38 Prozent zur Thyssenkrupp-Aktie bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Anlegerstimmung gegenüber Thyssenkrupp war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt gab es acht positive Tage, fünf negative Tage und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Thyssenkrupp daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Thyssenkrupp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der technischen Analyse erhält Thyssenkrupp auf Basis des längerfristigen gleitenden Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,82 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 6,33 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Thyssenkrupp im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt, was 1,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie ebenfalls 1,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen bewerten wir die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating.