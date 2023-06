Thyssenkrupp-Aktie: Entscheidungspunkte setzen - +127 % oder -23 %?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Am Montagvormittag verzeichnete die Thyssenkrupp-Aktie ein Plus von 0,6% auf 7,04 Euro (Stand: 26.06.2023, 11:00 Uhr). Damit setzte das Papier seinen in den letzten Monaten recht stabilen Aufwärtstrend fort. Trotz temporärer Rückschläge lag die Stahlaktie zum besagten Zeitpunkt auf Sechsmonatssicht mit einem Plus von 20,4%. Im Vergleich dazu stieg der MDax im gleichen Zeitraum lediglich um fast 6%.

Aktuell rückt der geplante Börsengang der Elektrolyse-Tochter Nucera in den Fokus des Kapitalmarkts. Nucera ist bereits ein etablierter Anbieter von Technologien zur Produktion von grünem Wasserstoff und soll als klimafreundlicher Energieträger und Werkstoff insbesondere die Industrie – wie etwa die Stahlproduktion – dekarbonisieren.

Thyssenkrupp-Aktie: Christian Obst von Baader Bank erkennt Potenzial durch Nucera-Börsengang

Am...