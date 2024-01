Thyssenkrupp Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Thyssenkrupp eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Thyssenkrupp-Aktie bei 6,82 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,33 EUR deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,58 EUR, was nahe am letzten Schlusskurs (-3,8 Prozent) liegt, und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Thyssenkrupp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite von Thyssenkrupp liegt aktuell bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,78 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Thyssenkrupp weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (47,67 Punkte) als auch der RSI25 (67,17 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Thyssenkrupp auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.