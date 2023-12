Thyssenkrupp Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Thyssenkrupp-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,) als auch der 25-Tage-RSI (54,27) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Thyssenkrupp-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 15,35 Prozent, was 8,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Stimmungsbild bei Thyssenkrupp hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird dieses Kriterium neutral bewertet. Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert für die Thyssenkrupp-Aktie bei 12,99 Euro, was 87 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut" eingestuft.