Thyssenkrupp-Aktie: Deka Investment meldet sich zu Wort!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Fondsgesellschaft Deka Investment hat Thyssenkrupp aufgefordert, das Rüstungsgeschäft abzustoßen. Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, sagte auf der Hauptversammlung, dass das Reputations- und Compliancerisiko in keinem Verhältnis zum erwirtschafteten Gewinn stehe. Selbst ein Teilverkauf sei ein Schritt in die richtige Richtung und er wandte sich direkt an Vorstandschefin Merz mit der Forderung, die Assets zu verkaufen. Deka ist immerhin der zwölftgrößte Aktionär von Thyssenkrupp.

Anleger müssen Geduld haben!

Vorstandschefin Merz betonte in ihrer Rede, dass das unsichere Marktumfeld dafür gesorgt habe, dass der Konzern bei einigen Themen nicht wie geplant vorangekommen sei. Der Plan für eine selbstständige Aufstellung und Kapitalmarktfähigkeit des Stahlgeschäfts gelte unverändert. Der angestrebte Teil-Börsengang der Wasserstofftochter Nucera hänge von der Situation an den Börsen ab, aber es bestehe kein Zeitdruck, da sich das Geschäft gut entwickle.

Analyst Christian Obst ist weiter optimistisch!

Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf “Buy” mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Christian Obst erwartet einen soliden Auftakt des Konzerns, der den Weg ebnen könnte, um im Gesamtjahr beim operativen Ergebnis (Ebit) ein hohes dreistelliges Millionenergebnis zu erzielen. Der Konzern setzt dabei auf Strategien wie Kostensenkung und Digitalisierung, um seine Rentabilität zu verbessern und in wichtigen Märkten zu wachsen. Zudem versucht Thyssenkrupp, einige Geschäftsbereiche zu verkaufen, um sich auf seine Kerngeschäfte zu konzentrieren.

Sollten Thyssenkrupp Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Thyssenkrupp jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Thyssenkrupp-Analyse.

Thyssenkrupp: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...