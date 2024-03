Thyssenkrupp Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Thyssenkrupp-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 4,99 EUR liegt 22,15 Prozent unter dem GD200 von 6,41 EUR, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 5,11 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Thyssenkrupp liegt bei 16,59, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Diskussion über Thyssenkrupp. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen präsent. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie, obwohl automatische Analysen in letzter Zeit "Schlecht"-Signale ergeben haben.

In Bezug auf die Dividende liegt Thyssenkrupp mit 2,4 % unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau von 6,06 %. Die Differenz von 3,66 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der Dividende eine gemischte Bewertung für die Thyssenkrupp-Aktie.