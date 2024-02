Thyssenkrupp Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Dividendenrendite von Thyssenkrupp beträgt derzeit 2,4 Prozent, was über dem Durchschnitt von 0,82 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch die Analysten. In Bezug auf die technische Analyse erhält das Unternehmen jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs. Dies deutet auf einen negativen Trend hin. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Thyssenkrupp neutral bewertet, da weder überkaufte noch unterkaufte Signale vorliegen. Das Anleger-Sentiment für die Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen der Kommunikation auch negative Signale ergeben. Insgesamt wird Thyssenkrupp daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.