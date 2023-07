Thyssenkrupp Aktie: Ein Blick in die Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Trotz der positiven Neuigkeiten für Thyssenkrupp, zeigt sich der Wert des Unternehmens in einer Seitwärtsbewegung. Die Investoren halten Ausschau nach zukünftigen Impulsen und warten gespannt auf die Q3-Daten, welche am 10. August durch das Unternehmen bekannt gemacht werden sollen. Diese könnten womöglich neues Potenzial für den Stahlkonzern mit sich bringen, welcher sich aktuell in einem Umstrukturierungsprozess befindet.

Der Börsengang von Nucera hat gezeigt, dass Wasserstoff eine immer wichtigere Rolle in der Industrie spielt und dabei hilft die Energiewirtschaft von Kohle und Öl wegzulenken. Jedoch ist hierfür finanzielle Unterstützung notwendig – Glücklicherweise hat Thyssenkrupp kürzlich grünes Licht von der EU erhalten: Sie genehmigte Fördermilliarden für die Stahlsparte des Konzerns.

Zuweisung von 2 Milliarden Euro...