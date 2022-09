Thyssenkrupp-Aktie: Ausverkauf geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp meldet Fortschritt: Wie der Stahlgigant kürzlich mitteilte, habe man den Verkauf des Mining-Geschäfts an die dänische Zementfirma FLSmidth nun erfolgreich abgeschlossen. Thyssenkrupp hatte die Veräußerung bereits im letzten Jahr angekündigt. Der deutsche Konzern sieht damit einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner neuen Strategie erreicht. Und die heißt: Verschlankung. So hat Thyssenkrupp im laufenden Geschäftsjahr bereits drei Veräußerungen in seinem… Hier weiterlesen