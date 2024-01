Thyssenkrupp Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Thyssenkrupp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,83 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -5,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Thyssenkrupp eine Outperformance von +3,1 Prozent verzeichnet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -5,93 Prozent, wobei Thyssenkrupp um 3,1 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Thyssenkrupp mittlerweile auf 6,82 EUR, während die Aktie selbst auf 5,866 EUR liegt. Dies führt dazu, dass die Distanz zum GD200 bei -13,99 Prozent liegt und damit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 6,56 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -10,58 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Thyssenkrupp daher eine Gesamtnote von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Thyssenkrupp liegt momentan bei 73,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen überkauften Wert (72,67) und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für Thyssenkrupp in dieser Analysekategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thyssenkrupp bei 12,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 97,87 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis erhält.