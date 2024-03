Thyssenkrupp Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die fundamentale Analyse von Thyssenkrupp zeigt, dass das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 im Vergleich zum Branchenmittel für "Metalle und Bergbau" deutlich unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 95,27, was zu einer Abweichung von 86 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Thyssenkrupp-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,58 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 4,723 EUR liegt, was einer Abweichung von -28,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5,62 EUR unter dem letzten Schlusskurs (-15,96 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Thyssenkrupp mit einer Rendite von -2,83 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -17,39 Prozent, wobei Thyssenkrupp mit 14,56 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass die Aktie von Thyssenkrupp in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen hervorgerufen hat. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch verstärkt mit negativen Themen rund um Thyssenkrupp beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt fünf Signalen (5 Schlecht, 0 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal.

Zusammenfassend lässt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine insgesamt "Neutral"-Bewertung feststellen.