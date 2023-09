Thyssenkrupp-Aktie: Aufbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Thyssenkrupp-Aktie steht im Fokus der Anleger, nicht zuletzt wegen der angekündigten Änderungen in der Unternehmensstruktur. Laut einer Studie der Baader Bank, die das Wertpapier mit “Buy” und einem Kursziel von 16 Euro eingestuft hat, bewegt sich der Industriekonzern zunehmend in Richtung einer effizienteren, schlankeren Organisation. Doch trotz dieser positiven Signale sind neue Konzernziele oder Effizienzmaßnahmen bislang ausgeblieben. Was heißt das für Investoren?

Vor dem Hintergrund der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der EZB und der Reaktion der Märkte, scheint der Zeitpunkt günstig für eine detaillierte Analyse der Thyssenkrupp-Aktie.

Reaktion des Marktes auf EZB-Entscheidung

Börsen steigen nach Zinserhöhung um 25 Basispunkte

Euro gerät unter Abgabedruck, Renditen fallen

DAX und Euro-Stoxx-50 im...