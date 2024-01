Thyssenkrupp Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Thyssenkrupp-Aktie innerhalb von 7 Tagen bei 62,41 liegt, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, liegt er bei 72, was als überkauft gilt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,83 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 6,33 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -7,32 Prozent führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei -4,24 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thyssenkrupp einen Wert von 12,99 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 102,66. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer guten Bewertung für das Unternehmen.

Im Branchenvergleich hat Thyssenkrupp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -5,06 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,19 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.