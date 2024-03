Thyssenkrupp ADR Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Aktie von Thyssenkrupp bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau einen niedrigeren Ertrag von 3,04 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 4,708 EUR um -27,46 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (6,49 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage (5,31 EUR) liegt mit einem Abstand von -11,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für die Thyssenkrupp-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Thyssenkrupp-Aktie wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf neun Schlecht-Signalen und keinem Gut-Signal.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Materialien-Sektor weist Thyssenkrupp eine Rendite von -2,83 Prozent auf, was mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche übertrifft Thyssenkrupp die mittlere Rendite der letzten 12 Monate um 12,62 Prozent und erhält somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.