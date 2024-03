Thyssenkrupp ADR Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die jüngsten Daten zeigen, dass Thyssenkrupp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividende von 2,4 % aufweist, während der Branchendurchschnitt bei 6,06 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 3,66 Prozentpunkten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Thyssenkrupp-Aktie bei 4,99 EUR liegt und damit 22,15 Prozent unter dem GD200 (6,41 EUR) liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Demgegenüber liegt der GD50 bei 5,11 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Thyssenkrupp als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Thyssenkrupp in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Thyssenkrupp mit einer Rendite von -21,14 Prozent mehr als 9 Prozent darunter. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass Thyssenkrupp in verschiedenen Bereichen wie Dividende, technischer Analyse und Branchenvergleich gemischte Signale aufweist, was zu verschiedenen Bewertungen führt.