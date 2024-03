Thyssenkrupp ADR Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Kürzlich wurde das Interesse in den sozialen Medien vermehrt auf die Aktie von Thyssenkrupp gelenkt. Dort wurden vorwiegend positive Meinungen verbreitet. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Thyssenkrupp, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weiterführende Analysen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) ist Thyssenkrupp unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,99, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,03 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung.

Bei einer Dividende von 2,4 % schneidet Thyssenkrupp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,48 %) weniger gut ab, da die Differenz 3,08 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich eine derzeitige Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Thyssenkrupp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,53 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs (4,542 EUR) deutlich darunter liegt (Unterschied -30,44 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei einem gleitenden Durchschnitt von 5,44 EUR und einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls darunter liegt (-16,51 Prozent Abweichung), erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Thyssenkrupp-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.