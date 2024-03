Thyssenkrupp ADR Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Dividendenrendite der Aktie von Thyssenkrupp liegt derzeit bei 2,4 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 3,04 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Thyssenkrupp. In den vergangenen Wochen überwogen positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurden neun Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt, wovon 0 als gut und 9 als schlecht bewertet wurden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Thyssenkrupp eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 12,62 Prozent punkten, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Thyssenkrupp derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Damit wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Aktie von Thyssenkrupp bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet, während die Dividendenrendite und die Aktienkursentwicklung das Unternehmen positiv herausstellen.