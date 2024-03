Thyssenkrupp ADR Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Thyssenkrupp liegt bei 36,43, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,49, was ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Thyssenkrupp ist durchschnittlich, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was erneut zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Dividendenrendite von Thyssenkrupp liegt derzeit bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer "schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Thyssenkrupp mit -2,83 Prozent um mehr als 13 Prozent darüber. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -15,45 Prozent, wobei Thyssenkrupp mit 12,62 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.