Thyssenkrupp ADR Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Dividendenrendite von Thyssenkrupp liegt derzeit bei 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,5 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,1 Prozent zur Durchschnittsrendite der "Metalle und Bergbau"-Branche, was auf eine unterdurchschnittliche Dividendenpolitik hindeutet.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Thyssenkrupp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,83 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,69 Prozent, was einer Outperformance von +13,86 Prozent für Thyssenkrupp entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Branchenvergleich.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Thyssenkrupp mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 95,18. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Thyssenkrupp ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigen sich aus dieser Form der Analyse auch einige negative Handelssignale, was zu einer neutralen Empfehlung bezüglich der Anleger-Stimmung führt.