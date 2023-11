ThyssenKrupp: Der unglaubliche Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp konnte am Mittwoch einen fast unglaublichen Gewinn an den Börsen verbuchen. Die Aktie legte um mehr als 6,6 % zu. Grund waren die Aussichten für das neue Geschäftsjahr. Die Zahlen zum alten Geschäftsjahr, das sich nicht mit dem Kalenderjahr deckt, sind wie zu erwarten “negativ” gewesen. Dennoch: Die Zahlen geben Anlass zum Mut.

Analysten sind zuversichtlich für die Aktie von ThyssenKrupp

Damit gelang es ThyssenKrupp auch, den GD100 sowie die 200-Tage-Linie zu überrunden. Das freut die technischen Analysten, wird damit doch ein technischer Aufwärtstrend angezeigt. Der Kurs hat zudem mächtiges Potenzial. Zumindest die Analysten lt. Marketscreener unterstellen noch eine Chance auf gut 47 % Plus! Das wären am Ende Kurse von 9,78 Euro. Es sieht so aus, als würde der Aufwärtstrend für ThyssenKrupp jetzt erst begonnen...