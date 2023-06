ThyssenKrupp investiert 3 Milliarden in Nucera

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Liebe Leserinnen und Leser,

ich habe bereits mehrere Male über den bevorstehenden Börsengang der Wasserstoff-Tochter von ThyssenKrupp, Nucera, berichtet. Nun zeigt sich immer deutlicher, dass der Börsengang zum richtigen Zeitpunkt stattfindet und welche finanziellen Auswirkungen er auf die Kassen von ThyssenKrupp haben wird.

Nucera: Serienmäßige Wasserstoff-Produktionsanlagen

Der Ausdruck “von der Stange” ist keineswegs negativ gemeint. Tatsächlich produziert Nucera Wasserstoff-Produktionsanlagen in Serie. Die Stahlindustrie ist einer ihrer größten Abnehmer – sie benötigt den Wasserstoff als Ersatz für die bisher bei der Stahlerzeugung verwendete Kohle. Bis 2045 will die Branche insgesamt CO2-frei produzieren; das bedeutet einen kontinuierlich steigenden Bedarf an Anlagen wie denen von Nucera.

3 Milliarden Euro durch den IPO...