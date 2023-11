ThyssenKrupp: Was für ein Sprung!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Triumph für die Aktie von ThyssenKrupp. Das Unternehmen aus Duisburg konnte am Aktienmarkt am Donnerstag einen massiven Sprung nach vorne – oder oben – machen. Das Papier kletterte um gleich 7,7 %. Das hat Gründe – und die sind durchaus wirtschaftlicher Natur!

ThyssenKrupp: Starke Entwicklung!

Das Unternehmen hat seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal und Geschäftsjahr publiziert. Die Ergebnisse sind sicherlich nicht brillanter Natur, dürften alle Beobachter einschätzen. Aber im Detail sind die wirtschaftlichen Daten durchaus interessant.

ThyssenKrupp hat per Ende September für das gesamte Geschäftsjahr damit einen Verlust in Höhe von “netto” (nach Berücksichtigung des Anteils von Dritten) 2,1 Mrd. Euro erzielt. Zuvor – also im vorhergehenden Geschäftsjahr – hat ThyssenKrupp einen Gewinn von 1,1 Mrd. Euro erzielt. Vor...