ThyssenKrupp: Überraschend erfolgreiche Wasserstoff-Initiative

in den letzten Tagen zeigte sich ThyssenKrupp etwas schwächer als erwartet. Die Aktie befindet sich aktuell in einer leichten Seitwärtsbewegung. Trotz eines Verlusts von mehr als 8% innerhalb einer Woche gibt es jedoch gute Nachrichten für das Unternehmen.

ThyssenKrupp: Nucera plant Börsengang

Nach jüngsten Meldungen wird die Wasserstoff-Tochter Nucera Anfang Juli an die Börse gehen. Dies kam überraschend, da niemand damit gerechnet hatte vor einigen Wochen. ThyssenKrupp hält zwei Drittel des Unternehmens und hat einen vergleichsweise niedrigen Wert für die Beteiligung an Nucera in den Büchern verzeichnet.

Wenn die Aktien auf den Markt kommen, dürfte dies für ThyssenKrupp sehr positive Auswirkungen haben, weil somit verborgene Schätze der Bilanz gehoben werden können. Wie viel Geld dabei...