ThyssenKrupp: Das Comeback!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ThyssenKrupp konnte sich am Donnerstag wieder aufwärts schieben. Anders als am Vortag ging es zwar lediglich um gut 1 % aufwärts. Nur ist die Aktie damit dennoch stark am Aktienmarkt vertreten. Die Notierungen haben auf diese Weise in den vergangenen Tagen sehr wichtige Zeichen gesetzt. Das auffälligste Signal. “Endlich”, so Chartanalysten, konnte ThyssenKrupp wieder auf mehr als 7 Euro aufwärts klettern. Der Titel ist somit inzwischen bei 7,13 Euro in einer wichtigen Entscheidungszone angekommen. Möglicherweise wird die Aktie zum ersten Mal seit Monaten einen Angriff auf die bisherige Hürde bei 7,50 Euro starten, so die Vermutung von Chartanalysten – als mögliche Entwicklung jedenfalls.

ThyssenKrupp: Das gute Vorzeichen!

Das aktuell gute Vorzeichen dabei beruht auf dem Umstand, dass das Unternehmen nun auch seine Zahlen am...