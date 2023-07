ThyssenKrupp-Aktie: Ein wichtiger Meilenstein erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp hat am vergangenen Freitag mit einem beeindruckenden Interimsergebnis einen fast 5%igen Anstieg an den Börsen erzielt. Ebenfalls wurde ein bedeutender Aufschlag auf die Aktienmärkte registriert, der sich in attraktiven Chartkursen niederschlägt. Der Hintergrund dürfte dabei der Börsengang von Nucera und die positive Stimmung aus den USA sein. Analysten zufolge zeigt ThyssenKrupp jetzt enormes Potenzial.

Kursziel für ThyssenKrupp festgesetzt

Marketscreener erinnert daran, dass das Unternehmen nun ein Kursziel von 9,73 verzeichnet hat. Analysten haben im Durchschnitt einen Aufschlag von rund 34% errechnet – eine ungewöhnliche Zahl für ein Unternehmen der Größe wie ThyssenKrupp. Dennoch konnte sich ThyssenKrupp auch aus Marktsicht eine gute Stimmungslage verdienen.

Die Aktie des Wasserstoff-Tochterunternehmens...