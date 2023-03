ThyssenKrupp-Aktie: Das übersehen viele!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Liebe Leserinnen und Leser,

eine der vielleicht am meisten unterschätzten Aktien aus dem Bereich der Wasserstoff-Unternehmen ist ThyssenKrupp. Der Stahlgigant betreibt auch eine Wasserstoff-Tochter – Nucera. Die Aktie von ThyssenKrupp ist jüngst im Gefolge einer guten Nachricht zu Nucera gesunken – um etwa 3 %. Die Nachrichten bleiben dennoch gut und stabil.

Nucera: In die USA!

Nucera soll ggf. in die USA oder in den USA expandieren, so die Verlautbarung. Das ist eine starke Nachricht. Denn Nucera kann dort eventuell an der neuen Energiewende profitieren. ThyssenKrupp ist dabei sicherlich die US-Investition nach dem IRA, dem Inflation Reduction Act, bedeutend. Dieses politische Programm sieht Investitionen auf Basis von Subventionen und Steuergutschriften durch den Staat vor. Die Unternehmen, die begünstigt werden, sollen...