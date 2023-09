ThyssenKrupp-Aktie: Das ist ein Schlag - 36 %!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ThyssenKrupp hat zuletzt in der vergangenen Woche all jene enttäuscht, die schon an einen Crash des Stahlkonzerns glaubten. Am Freitag konnte der Kurs zwar “nur” 1,6 % aufsatteln. Dabei jedoch summiert sich das Ergebnis einer Woche auf mittlerweile gut 4 % Plus. Das ist aus Sicht der Investoren aber noch nicht genug. Thyssen Krupp hatte im Hochsommer mit dem Börsengang von Nucera Hoffnungen geweckt, der Wasserstofftochter.

Die Zukunft ist rosig – oder? ThyssenKrupp

Vor allem Analysten verwiesen damals auf die Potenziale des Wasserstoff-Segmentes. Der Börsenstart gelang zudem gut, ThyssenKrupp ist zudem noch immer am Unternehmen beteiligt. Damit hat sich die Situation vergleichsweise positiv dargestellt. Bedingt durch die Konjunkturdiskussionen der vergangenen Wochen jedoch hat vor allem die Stahlsparte von ThyssenKrupp...