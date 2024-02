ThyssenKrupp-Aktie: Der große Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp hat am Mittwoch an den Märkten ein Plus von gut 1,1 % geschafft. Reicht das schon, um die Börsenkrise abzuwenden, die sich wie ein Grauschleier über den Titel gelegt hat? Nein. Denn seit Jahresanfang hat ThyssenKrupp an den Aktienmärkten insgesamt gut 25 % verloren. Dennoch gibt es aktuell eine vermeintlich gute Nachricht für den früheren Stahlriesen.

ThyssenKrupp möchte den Stahlbereich umbauen. Heute, am Mittwoch, geht die Rede davon um, eventuell würde ThyssenKrupp dabei 5.000 Stellen abbauen (können). Wenn sich dies bewahrheitet, würde mutmaßlich die Börse eine bedeutende Kostenersparnis darin sehen.

ThyssenKrupp: Doch noch günstig?

Ob der Wert dann regelrecht günstig werden kann, ist dahinzustellen. Denn die Stahlkocher haben derzeit für das laufende Jahr mutmaßlich zu wenig Gewinn produziert oder in Aussicht gestellt. Den erwarteten Nettogewinnen von gut 300 Millionen Euro würde ein Umsatz von gut 36 Milliarden Euro gegenüberstehen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 2,9 Mrd. Euro. Das ergibt ein KGV von 9,4. Die Aktie war schon günstiger.

Dennoch bewerten Analysten auf Marketscreener die Sachlage wohl anders. Das Kurspotenzial würde demnach bei gut 84 % liegen, so die mittlere Kursschätzung für die Duisburger.

