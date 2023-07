ThyssenKrupp-Aktie: Ein beeindruckender Aufstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Am Dienstag konnte ThyssenKrupp erneut mit einem deutlichen Plus punkten und den Aktienkurs weiter nach oben treiben. Trotz einer Nullbewegung am Ende des Tages bleibt das Bild der letzten Tage äußerst positiv. Der Konzern könnte von einer Nachricht aus Brüssel profitiert haben, und die Ergebnisse für das dritte Quartal könnten in den kommenden Tagen weitere Dynamik bringen. Die Überprüfung der Quartalsergebnisse (3. Quartal) ist für den 10. August geplant.

ThyssenKrupp: Starke Zusicherung

Die wohl bedeutendste Nachricht für das Unternehmen selbst stammt aus Brüssel: Die EU hat die Subventionen für “grünen” Stahl genehmigt, welche ThyssenKrupp von der Bundesregierung erhalten soll. Als Gegenleistung plant ThyssenKrupp Eigeninvestitionen in Höhe von fast einer Milliarde Euro – eine Summe, die zur Begründung und Unterstützung...