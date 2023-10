ThyssenKrupp-Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ThyssenKrupp hat am Dienstag an den Börsen schon wieder einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Es ging um -2,5 % nach unten. Am Vortag gelang noch ein Aufschlag um 2,9 %, nachdem die Aktie zuvor dreimal hintereinander mit roten Zahlen aus dem Handel gegangen war. Der Optimismus an den Börsenplätzen selbst scheint begrenzt. Tatsächlich aber ist die Aktie aus der Perspektive der Analysten, die Kursprognosen abgeben, offenbar noch immer attraktiv. Denn:

ThyssenKrupp hat bei diesen Analysten positive Kursprognosen ausgelöst – Stand heute sogar sehr attraktive. Die Kursprognose, die üblicherweise über maximal 12 Monate abgegeben wird, beläuft sich demnach auf durchschnittliche Kursgewinne von 44 %. Dies ist ein durchschnittliches Kursziel, das durchaus ernst zu nehmen ist – denn es stellt die Schnittmenge der Analysten dar, die auf...