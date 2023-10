ThyssenKrupp-Aktie: Unfassbare Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bernd Wünsche

ThyssenKrupp hat in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. An den Börsen aber sieht es rot aus – tiefrot. Am Freitag ging es minimal abwärts, der Titel schaffte es bei weitem nicht, in die Nähe von 7 Euro zu gelangen. Damit verlor ThyssenKrupp am fünften Tag hintereinander.

ThyssenKrupp: Das ist ein gewaltiger Schritt

Die Schlagzeilen aber gehören den Duisburgern dennoch. Die wollen sich von der Stahlsparte trennen, so die Berichte. Die Gespräche mit einem Milliardär laufen.

Der große Schritt wäre: Damit trennt sich ThyssenKrupp ggf. von der eigenen Geschichte. Es bleiben die anderen Bereiche, so auch Wasserstoff mit der Tochter Nucera, um dann etwas weniger zyklisch zu agieren. Der Vorteil für Aktionäre: Die Unternehmung bleibt noch besser bewertbar.

Analysten sehen darin zumindest keinen Nachteil, wenn es nach...