ThyssenKrupp-Aktie: So gewinnt man keinen Blumentopf!

Aktien aus dem Raum Asien/Pazifik waren am Dienstag auf Erholungskurs, nachdem es am Montag noch deutliche Korrekturen gegeben hatte. Auch an den hiesigen Märkten setzt im frühen Handel eine Erholungsbewegung ein. Der deutsche Leitindex (DAX) legt 0,85 Prozent zu und schiebt sich damit wieder hauchzart über die 13.000-Punkte-Marke. Für den Index der mittelgroßen Werte MDAX geht es um 0,42 Prozent… Hier weiterlesen