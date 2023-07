ThyssenKrupp-Aktie: Kursziel im Blick - Neustart mit Nucera sorgt für Aufsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

In den vergangenen Monaten hat die Aktie von ThyssenKrupp eine aufschlussreiche charttechnische Dreiecksbildung aufgewiesen. Die obere Grenze dieser Formation stellt sich bei etwa 7,60 Euro dar und markiert somit den Widerstand. Auf der anderen Seite formen sich klimmende Tiefpunkte, welche das dargestellte Dreieck vervollständigen. Üblicherweise wird die Spitze durchbrochen, um diese Form zu bestätigen und einen direkten Kursanstieg in Richtung des Zielwerts (Hochpunkt im Juni 2022) einzuläuten. Dies deutet vielversprechende Aussichten für die betreffenden Papiere an.

Jenseits dieser technischen Entwicklung war ThyssenKrupp ebenfalls ein Diskussionsthema am Frankfurter Börsenparkett mit dem erfolgreichen Börsengang seiner Wasserstoff-Tochter Nucera. Der Eröffnungskurs der Papiere lag beachtenswerterweise 19 Prozent über dem...