- ThyssenKrupp-Aktie: Kein Gerücht, sondern Faktencheck!

Die Ankündigung des CEO von ThyssenKrupp, ihren Posten zu verlassen, traf die Investoren hart und ließ den Aktienkurs in nur einem Tag um 13% fallen. Obwohl der Rücktritt eigentlich steigende Kurse hätte auslösen können, blieben die Auswirkungen auf den Titel auch am nächsten Tag spürbar. Doch schon bald erholte sich der Kurs wieder und legte um 5,4% zu – nicht zuletzt aufgrund einer möglichen Investition der Emirates Steel Arkan in die Stahlsparte des Unternehmens.

Das Chartbild zeigt noch keine Anzeichen für eine vollständige Zerstörung des Aktienkurses und es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung weiterentwickelt. Die letzte Monatsperformance war mit einem Verlust von lediglich 1,7% insgesamt stabil; im Vergleich zum Jahresbeginn stieg das Papier sogar um beeindruckende +14%. Somit besteht immer noch Hoffnung auf...