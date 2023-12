ThyssenKrupp-Aktie: KGV 8!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ThyssenKrupp ist aktuell in einer relativ guten Verfassung – so meinen es jedenfalls wirtschaftlich orientierte Analysten. Am Freitag jedoch verlor der Titel in etwa -0,7 %. Das hat den Kurs der Aktie auf etwa 6,3 Euro nach unten gedrückt. Dennoch: Die Aktie ist derzeit kurz vor dem Ende des Kalenderjahres (hier im Unterschied zum Geschäftsjahr) mit einem KGV von aktuell gut 8 recht günstig. ThyssenKrupp wird im laufenden Jahr demnach hinreichend [...] Hier weiterlesen