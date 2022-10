ThyssenKrupp-Aktie: Ist das ein Irrtum?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

ThyssenKrupp hat am Donnerstag einen schwachen Start in den Tag erleben müssen. Während der Gesamtmarkt insgesamt kleinere Verluste auswies, musste die Stahlaktie einen Abschlag von mehr als -1,5 % hinnehmen. Dies könnte sich als Auftakt in eine schwierige Zeit erweisen. ThyssenKrupp: Die schlechte Stahl-Einschätzung Denn generell ist die Branche der Stahl-Unternehmen in einer schwierigen Phase. Dies zumindest sieht die Investmentbank… Hier weiterlesen