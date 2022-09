ThyssenKrupp-Aktie: Immerhin – es geht aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von ThyssenKrupp stand in den vergangenen Wochen im Feuer. Das Blatt hat sich zumindest kurzfristig an den Aktienmärkten gedreht. Der Titel konnte am Freitag einen Aufschlag von 2,35 % erzielen. Die Notierungen haben innerhalb von einer Woche sogar einen Aufschlag in Höhe von 7,37 % realisiert. Damit hat ThyssenKrupp den langfristigen Trend verbessert. Die Stahlfrage bei ThyssenKrupp ThyssenKrupp… Hier weiterlesen